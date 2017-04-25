Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ortaklığında ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Semineri” düzenlendi.

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ortaklığında ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Semineri” düzenlendi.

Ticaret Odası konferans salonunda yer alan Seminerde Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin’in yanı sıra, TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yetkilileri de hazır bulundu.

TOROS

KTTO Başkanı Fikri Toros, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, AB ve uluslararası rekabet koşullarında, AB standardında mal ve hizmet sağlamanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ticaret Odası olarak AB’nin Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki çözüm ortağı olduklarını kaydeden Toros, iş dünyasını AB’ye hazırlamaya azami gayret gösterdiklerini, TC’nin tecrübelerinin kendileri için değerli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Güvenli üretimlerle ilgili önlemlerin, üretici ve tüketiciyi doğrudan ilgilendirdiğini söyleyen Toros, etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Müdürü Bilal Kendirci’ye teşekkür etti.

YÜCEL

TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel de, Nisan 2014’te imzalanan protokol çerçevesinde KKTC’ye AB müktesebatına uyum için teknik destek sağladıklarını kaydetti.

Yücel, bir önceki seminerde “malların serbest dolaşımı” konusunun ele alındığını hatırlatarak, bugünkü seminerdeyse AB sürecinde “piyasa gözetim ve denetiminin” ne anlama geldiğinin işleneceğini söyledi.

Avrupa standartlarında üretim ve tüketim oluşturmanın önemine işaret eden Yücel, gıda güvenliği ile vatandaşların hak ettiği standartlara ulaşmasının Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak düşünülmesi gerektiğini anlattı.

Dünyadan izole yaşamanın mümkün olmadığını kaydeden Yücel, üretici ve dağıtıcıların bu standartları oluşturduğu gibi, hükümet ve bürokrasinin gözetleme ve denetleme görevini yerine getirmesi gerektiğini, çalışmaların faydalarının 2-3 yıl içinde görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Yücel, bugün verilecek teknik bilgilerin sürecin başlangıcını temsil edeceğinin de altını çizerek, TC AB Bakanlığı olarak her türlü teknik destek ve yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Seminerde daha sonra TC Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik “Malların Serbest Dolaşımı Genel Bilgilendirme” sunumunu gerçekleştirdi.

Seminerde ayrıca, “Akreditasyon ve Standardizasyon Genel Bilgilendirme”, “Gıda-Dışı Tüketici Ürünleri Alanında Piyasa Gözetimi ve Denetimi” ile “Gıda Güvenliği Alanında Piyasa Gözetimi ve Denetimi” konularında sunumlar yapılacak.

(RU/HA) FOTOĞRALI

Haber: Raif Uzkan