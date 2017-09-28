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28 Eylül 2017 Perşembe 09:50

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, “Güneş Ülke Anadolu” İsimli Piyano Resitali Verdi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün davetiyle KKTC’ye gelen dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, “Güneş Ülke Anadolu” isimli piyano resitalini Golden Tulip Otel’de verdi.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 'Güneş Ülke Anadolu” İsimli Piyano Resitali Verdi
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün davetiyle KKTC’ye gelen dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, “Güneş Ülke Anadolu” isimli piyano resitalini Golden Tulip Otel’de verdi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin resital öncesi yaptığı konuşmada, Tuluyhan Uğurlu’yu Kıbrıs’ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Uğurlu’nun biyografisi ve bugüne kadar çıkarmış olduğu albümleri ile ilgili bilgi verdi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin desteğiyle “Güneş Ülke Anadolu” isimli eserini, Anadolu medeniyet tarihinden fotoğraflar eşliğinde sunan Uğurlu da gecenin sonundaki konuşmasında, Yunus Emre Enstitüsü’ne davetinden ötürü teşekkür etti, Kıbrıslı sanatseverlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Resital kokteyl ile son buldu.

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