Piyanist Gülsin Onay Bellapais Manastırı’nda Konser Verdi!

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Gülsin Onay Piyano Resitali gerçekleşti

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında ve Telsim ev sahipliğinde verilen Gülsin Onay’ın Piyano Resitali’nin sanatseverlerden büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Gülsin Onay konser sonrasında hayranları için albümlerini imzaladı.

Uluslararası müzik kariyeri 5 kıtada 80 ülkeyi kapsayan, dünyanın en önemli Chopin yorumcularından biri olarak gösterilen, Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılmış T.C. Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Bach’ın İtalyan Konçertosu, Beethoven’in Pathetique Sonatı, Chopin’in Ballade No. 3 ve Nocturne Op. 48, No. 2 ile Franck’ın Prelude, Choral et Fuege yapıtlarını yorumladı.

Resitalin ardından, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Gülsin Onay’a teşekkür ederek dünyaca ünlü bir sanatçıyı ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Tanpınar, Gülsin Onay’a Kıbrıs’ın yerel el sanatlarından Lefkara işlemesi bir plaketi takdim etti. Gece, kokteyl resepsiyonuyla son buldu.

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali bu yıl 11 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonuyla KKTC Cumhurbaşkanlığı, TC Büyükelçiliği, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliği ve Telsim Vodafone ve Deniz Plaza ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, BellapaisGardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Telsim Vodafone festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

Festival bir ay süresince Bellapais Manastırı’nda 12 farklı konser ve etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Tüm konserler 20.30’da başlayacak.

Biletler; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, BellapaisGardens, Kybele ve Konser girişinden temin edilebilecek.

Ayrıntılı bilgi için0542 852 2385 / 0392 815 75 40 veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından alınabiliyor.