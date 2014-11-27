Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü bünyesindeki Piyangolar Birimi’nin yeni web sitesi hizmete girdi.

www.kktcpiyangolar.com adresinden hizmet vermeye başlayan sitede, kurumsal yapının yanı sıra Devlet Piyangosu çekiliş sonuçları, Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu ve Süper Loto oyunlarının çekiliş tarihleri ve kazanan numaralar da yer alacak.

Piyangolar Birim Sorumlusu Yudum Mişon, konuyla ilgili açıklamasında, yeni web sitesinin, vatandaşlara kolaylık sağlayacağını ve vatandaşın her türlü bilgiye kolaylıkla sahip olabileceğini söyledi.

Kurumsal olarak yeni adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Mişon, sitede bazı eksiklikler olabileceğini ancak kısa sürede bu eksikliklerin giderileceğini vurguladı.