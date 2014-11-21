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Piyangolar Birimi Sorumlusu Mişon: Düzensizlik Ve Sistemsizliğin Sorumluluğu Personelde Değil

Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon, kurumun içinde bulunduğu düzensizlik ve sistemsizliğin sorumluluğunun personele değil, bir düzen oluşturma sorumluluğu yüklenmiş yöneticilere ait olduğunu belirtti. Mişon, şunları kaydetti: "Böylesi önemli bir kurumda,  içinde bulunduğumuz çağda, bilgisayar sisteminin kurulmadığı, hesap kitabın el yazısı ile ve bir defter içinde tutulduğu, bayilerden düzenli  teminat alınmadığı, her çekiliş için 80 bin bilet basılırken satışların 31 bini aşamadığı, bayiliklerin yasalara uygun olarak verilmediği ve denetlenmediği bir düzensizliğe işaret ettiğim için tüm söylediklerimi bu düzensizlikte hiçbir sorumluluğu bulunmayan personelime atfetmek, kelimenin tam anlamıyla mevcut düzensizliğin devamını talep etmekten başka bir şey değildir..."

Piyangolar Birimi Sorumlusu Mişon: Düzensizlik Ve Sistemsizliğin Sorumluluğu Personelde Değil

Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon, kurumun içinde bulunduğu düzensizlik ve sistemsizliğin sorumluluğunun personele değil, bir düzen oluşturma sorumluluğu yüklenmiş yöneticilere ait olduğunu belirtti. Mişon, şunları kaydetti: "Böylesi önemli bir kurumda,  içinde bulunduğumuz çağda, bilgisayar sisteminin kurulmadığı, hesap kitabın el yazısı ile ve bir defter içinde tutulduğu, bayilerden düzenli  teminat alınmadığı, her çekiliş için 80 bin bilet basılırken satışların 31 bini aşamadığı, bayiliklerin yasalara uygun olarak verilmediği ve denetlenmediği bir düzensizliğe işaret ettiğim için tüm söylediklerimi bu düzensizlikte hiçbir sorumluluğu bulunmayan personelime atfetmek, kelimenin tam anlamıyla mevcut düzensizliğin devamını talep etmekten başka bir şey değildir..."

21 Kasım 2014 Cuma 13:00
Piyangolar Birimi Sorumlusu Mişon: Düzensizlik Ve Sistemsizliğin Sorumluluğu Personelde Değil
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“HESAP KİTAP EL YAZISI İLE TUTULUYOR, 80 BİN BİLET BASILIRKEN SATIŞLAR 31 BİNİ AŞAMIYOR, BAYİLİKLER DENETLENMİYOR…”
 
Piyangolar Birimi Sorumlusu Yudum Mişon, kurumun içinde bulunduğu düzensizlik ve sistemsizliğin sorumluluğunun personele değil, bir düzen oluşturma sorumluluğu yüklenmiş yöneticilere ait olduğunu belirtti.

Mişon, birimle ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında “Geçtiğimiz günlerde bir gazetemizle yapmış olduğum söyleşi sonrasında Bank-Sen Başkanı tarafından yapılan açıklama ve grev uyarısı beni ve gerçekleri bilen birçok personelimi hayrete düşürmüştür”  diyen Mişon, şöyle devam etti:

“Kurumumuzun içinde bulunduğu düzensizlik ve sistemsizlik, personelimizin değil, bir düzen oluşturma sorumluluğunu yüklenmiş yönetici arkadaşlarımızındır.

Böylesi önemli bir kurumda,  içinde bulunduğumuz çağda, bilgisayar sisteminin kurulmadığı, hesap kitabın el yazısı ile ve bir defter içinde tutulduğu, bayilerden düzenli  teminat alınmadığı, her çekiliş için 80 bin bilet basılırken satışların 31 bini aşamadığı, bayiliklerin yasalara uygun olarak verilmediği ve denetlenmediği bir düzensizliğe işaret ettiğim için tüm söylediklerimi bu düzensizlikte hiçbir sorumluluğu bulunmayan personelime atfetmek, kelimenin tam anlamıyla mevcut düzensizliğin devamını talep etmekten başka bir şey değildir.

Bank-Sen başkanından kendisine gelen şikayetler sonrasında en azından bizlerle temas kurarak kurumumuzu nasıl düzenleyebileceğimiz konusunda işbirliği ortamını yaratmasını beklerdim.

Kurumumuzun başına yeni atanmış bir yönetici olarak bir düzen oluşturmak için tüm personelimle birlikte çalışmaya devam edeceğimizi, Devlet Piyangomuzun itibarını artırmak ve düzenli çalışılabilir bir ortamı yaratmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağımızı kamuoyuna duyurur, olası yanlış anlamalar var ise bundan duyduğum üzüntüyü paylaşırım

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