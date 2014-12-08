Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Piyango Gibi Kedi!

Sahibine servet kazandırdı...

Piyango Gibi Kedi!

Sahibine servet kazandırdı...

08 Aralık 2014 Pazartesi 17:09
Piyango Gibi Kedi!
banner238

Piyango Gibi Kedi!
Sahibine servet kazandırdı...

Huysuz yüz ifadesiyle 'Grumpy Cat' olarak tanınan dişi kedi, hızla yükselen popüleritesi sayesinde 2 yıl içinde sahibine 100 milyon dolar kazandırdı.

Gerçek adı 'Tartar Sos' (Tardar Sauce) olan ancak huysuz yüz ifadesiyle 'Grumpy Cat' olarak tanınan dişi kedi, internette ün kazandığı iki yıl içinde sahibine yaklaşık 100 milyon dolar kazandırdı.

"ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDEN AYRILDIM"

Reklam kampanyaları, internet dizileri, en çok satan kitaplar, filmler ve dahası... Eylül 2012'de fotoğrafının internete yüklenmesiyle ünlenen Grumpy Cat, sahibi Tahatha Bundesen'e şimdiye kadar 99,5 milyon dolar kazandırdı. Kedisinin ilerleyişinin "önlenemez" olduğunu söyleyen Bundesen, "Sosyal medyada ünlendiği ilk günlerde, garson olarak çalıştığım işyerinden ayrılmak zorunda kaldım. O günden bu yana telefonum hiç susmadı" diyor.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Grumpy'nin iki yılda kazandığı para, Hollywood ünlülerinin veya yıllık geliri yaklaşık 42 milyon dolar olarak gösterilen Christiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcuların gelirini çoktan geçmiş durumda.

1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Grumpy'yi diğer kedilerden farklı yapan ise Bundesen'in ifadesiyle 'cüce kedi' olarak doğmuş olması ve cüceliğinin ona huysuz bir yüz ifadesi vermesi. Grumpy'nin Facebook'taki resmi sayfasının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. 

Son Güncelleme: 08.12.2014 17:12
Anahtar Kelimeler:
Piyango Gibi Kedi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim