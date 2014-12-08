Piyango Gibi Kedi!

Sahibine servet kazandırdı...



Huysuz yüz ifadesiyle 'Grumpy Cat' olarak tanınan dişi kedi, hızla yükselen popüleritesi sayesinde 2 yıl içinde sahibine 100 milyon dolar kazandırdı.



Gerçek adı 'Tartar Sos' (Tardar Sauce) olan ancak huysuz yüz ifadesiyle 'Grumpy Cat' olarak tanınan dişi kedi, internette ün kazandığı iki yıl içinde sahibine yaklaşık 100 milyon dolar kazandırdı.



"ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDEN AYRILDIM"



Reklam kampanyaları, internet dizileri, en çok satan kitaplar, filmler ve dahası... Eylül 2012'de fotoğrafının internete yüklenmesiyle ünlenen Grumpy Cat, sahibi Tahatha Bundesen'e şimdiye kadar 99,5 milyon dolar kazandırdı. Kedisinin ilerleyişinin "önlenemez" olduğunu söyleyen Bundesen, "Sosyal medyada ünlendiği ilk günlerde, garson olarak çalıştığım işyerinden ayrılmak zorunda kaldım. O günden bu yana telefonum hiç susmadı" diyor.



RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI



Grumpy'nin iki yılda kazandığı para, Hollywood ünlülerinin veya yıllık geliri yaklaşık 42 milyon dolar olarak gösterilen Christiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcuların gelirini çoktan geçmiş durumda.



1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR



Grumpy'yi diğer kedilerden farklı yapan ise Bundesen'in ifadesiyle 'cüce kedi' olarak doğmuş olması ve cüceliğinin ona huysuz bir yüz ifadesi vermesi. Grumpy'nin Facebook'taki resmi sayfasının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.