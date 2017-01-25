FLAŞ HABER

3 Yıl Hapis Yatacak

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 15:49

Piyango Biletleri Postada Kayboldu

KKTC'de şok olay..

Piyango Biletleri Postada Kayboldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PİYANGOLAR BİRİMİ, KAYBOLAN BİLETLERİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

“İKRAMİYE ÇIKMASI HALİNDE ÖDENMEYECEK”

Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC Piyangolar Birimi’ne gönderilen tam, yarım ve çeyreklerden oluşan 314 bin TL tutarındaki piyango biletinin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu bildirildi.

Piyangolar Birimi, kaybolan  biletlerin geçersiz olduğunu, bu biletlere ikramiye çıkması halinde ödenmeyeceğini açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’ne gönderilen 29 Ocak çekilişine ait 314 bin 400 TL tutarındaki 1600 tam, 5 bin 500 yarım ve 35 bin çeyrek Milli Piyango biletinin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu kaydedildi.

Söz konusu biletlerin “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin “Sevk Halinde Kaybolan Biletler” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ikramiye çıkması halinde ikramiyelerin ödenmeyeceği, bunun yarınki Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanacağı kaydedildi.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: `MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK ÖNCELİKLİ BÖLGELERDEN” ÖZGÜRGÜN: `MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK ÖNCELİKLİ...
GÜRCAFER: “MECLİS’TE KOMİTE KURULSUN, ARAŞTIRILSIN” GÜRCAFER: “MECLİS’TE KOMİTE KURULSUN, ARAŞTIRILSIN”
Girne Akdeniz Lıons Derneği, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Girne Akdeniz Lıons Derneği, Şehit Aileleri Ve...
TÜK İthal Balya Fiyatlarına Zam Yaptı… TÜK İthal Balya Fiyatlarına Zam Yaptı…
Kelle: “Genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Kelle: “Genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

ÖZGÜRGÜN: `MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK...

Haberi Oku