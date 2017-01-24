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24 Ocak 2017 Salı 07:11

Pitbull Dehşeti

Pitbull Dehşeti
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Lapta’da sahipsiz olduğu belirlenen pitbull cinsi köpeğin, Lapta sakini bir kadına ait olan golden cinsi köpeklere saldırdığı bildirildi.

Köpeklerini kurtarmaya çalışan kadın kolundan yaralandı. Olaya tanık olan mahalleli saldırgan pitbull cinsi köpeği durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. HaberKıbrıs‘a bilgi veren vatandaş saldırgan köpek yüzünden sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi. Vatandaş belediyenin konuya duyarsız kaldığını ve başıboş köpeğin bölgede dehşet saçmaya devam ettiğini belirtti.

KAYNAK:HAVADİS KIBRIS

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