Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ktoeös Ve Ktös Okullarda Zorunlu Din Dersi Okutulması Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), din dersinin okullarda zorunlu okutulmasına karşı olduklarını yineledi.

ÖZBAHADIR: “DEVLET ELİYLE AYRIMCILIK YAPILMAKTADIR”

EYLEM: “ANAYASA’YA AYKIRI DAVRANILARAK SUÇ İŞLENİYOR”

ELCİL: “DEVLET HERKESE EŞİT MESAFEDE DURMALI”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), din dersinin okullarda zorunlu okutulmasına karşı olduklarını yineledi.

Dernek ve iki sendika, bugün, “Okullarda Okutulan Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri ile İlgili Ombudsman Raporu” konulu basın toplantısı düzenledi.

ÖZBAHADIR: “DEVLET ELİYLE AYRIMCILIK YAPILMAKTADIR”

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkan Tuncer Özbahadır, konuşmasında, konuyla ilgili Ombudsman’a yaptıkları başvuruya ve Ombudsman’ın raporuna işaret etti.

Derslerin zorunlu olmaktan çıkartılıp seçmeli olması gerektiğini dile getiren Özbahadır, farklı kimlik, inanç ve mezhebe ait veya dini inancı olmayan öğrenciler için farklı bir öğretim veya din programına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Derslerde tek tanrılı dinler ve farklı mezheplerle ilgili dini bilgiler verilmesi gerekirken ağırlıklı olarak Hanefi-Sünni mezhebi öğretisi temelinde ilerlendiğini söyleyen Özbahadır, “Devlet eliyle ayrımcılık yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Özbahadır, gençlerin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyleyerek milletvekillerini, Anayasa ve hukukun üstünlüğünü koruyacaklarına dair yeminleri unutmamaya çağırdı.

Basının, Ombudsman’ın konuyla ilgili raporuna yeterli önemi vermediğini de söyleyen Özbahadır, 8 gazetede konunun hiç yer almadığını belirtti. Özbahadır, Ombudsman raporuyla ilgili haberi manşetten ve iç sayfalardan veren gazeteleri de sıraladı.

Mücadelelerinin, başta anayasanın 23’üncü maddesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerin hak ve özgürlükler temelinde yerleşene kadar süreceğini ifade eden Tuncer Özbahadır, iki sendikaya dayanışmaları için teşekkür etti.

EYLEM: “ANAYASA’YA AYKIRI DAVRANILARAK SUÇ İŞLENİYOR”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de konuşmasında, din derslerinin zorunlu şekilde okutulmasının temel insan hak ve özgürlükleri ile Anayasa’nın vicdan ve din özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Bu şekilde Anayasa’ya aykırı davranılarak suç işlendiğini söyleyen Eylem, bu durumun Ombudsman raporunda da belirtildiğini kaydetti.

Tüm eğitim kademelerinde müfredatların yeniden gözden geçirilip din dersinin seçmeli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Eylem, eğitimde muhafazakarlaştırma çalışmaları yürütüldüğünü dile getirerek bu durumun çok iyi etüt edilmesi gerektiğini kaydetti.

ELCİL: “DEVLET HERKESE EŞİT MESAFEDE DURMALI”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ise Ombudsman raporunun kendi görüşleriyle örtüştüğünü, bu noktadan sonra yapılması gerekenin bu kararı mahkemeye taşımak olduğunu belirtti.

KKTC Anayasası’nın laik olduğuna işaret eden Elcil, sadece Sünni İslam mezhebinin öğretilmesinin buna aykırı olduğunu, devletin herkese eşit mesafede durması gerektiğini anlattı.

Türkiye’den konuyla ilgili bir empoze söz konusu olduğunu savunan Elcil, Hala Sultan Tekkesi ziyaretine erkeklerin ayrı kadınların ayrı otobüste gitmesinin bu anlamda bir siyasi dayatma olduğunu kaydetti.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Sünni İslam öğretisinin devletin resmi dini olması yönünde atılan bir adım olduğunu söyleyen Elcil, Eğitim Bakanı’nın burada etkin olmadığını savundu.

Dinin siyaset aracı olarak kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Elcil, bu olayların üzerine gitmeye devam edeceklerini söyledi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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