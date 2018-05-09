Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ve Türkiye'den Emek Partisi Panel Düzenliyor...

KKTC’den Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Türkiye’den Emek Partisi Lefkoşa’da panel düzenliyor.

“Emperyalizm ve Tek Adam Rejimine Karşı Bağımsızlık, Demokrasi Sosyalizm İçin Mücadeleye’’ başlıklı panel, Pazar günü saat 18:00`de Gönyeli Belediyesi salonunda yer alacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği`nden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, Türkiye Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar`ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili 0 533 868 95 20- 0548 827 49 75 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

