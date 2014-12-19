Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Milletvekili Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Meclis’teki bir konuşması nedeniyle tepki çeken Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirterek, Derya’ya yapılan saldırıları kınadığını bildirdi.

Dernek Başkanı Tuncer Özabahadır yaptığı yazılı açıklamada, 1974 Harekatı sırasında Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere Rum, Ermeni ve Maronitlerin malından mülkünden kovulduğunu, savaşların özellikle kadın ve çocuklara büyük travmalar yaşattığını ifade etti

Özbahadır, “Kıbrıs’ta kalıcı barışa ve federal Kıbrıs’a ulaşmak için; tarihsel gerçekleri kabul etmek, eğitimdeki resmi tarih bilgilerinin tek yanlı olduğunu, farklı kimlikleri ötekileştirdiği, şoven sembollerin düşmanlaştırdığı, yapılan yanlışlardan yaşatılanlardan, çekilen çektirilen acılardan karşılıklı özür dileme yöntemi geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Halkların kardeşliği temelinde yürüyenlerin tarih önünde beraat ettiklerini kaydeden Özbahadır, “Bu bağlamda hepimiz Doğuş Derya’yız, Ermeniyiz, Maronitiz, Rumuz, Kıbrıslı Türküz, Aleviyiz, Kürtüz” ifadelerine yer verdi.