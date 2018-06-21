Pınardan: ''Çağdaş bir belde proje üretmekle olur''

‘’ÇAĞDAŞ BİR BELDE PROJE ÜRETMEKLE OLUR’’

Serdarlı Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Özel Pınardan projelerini açıkladı.

Belediye Başkan Adayı Pınardan yürüttüğü kampanya çalışmaları çerçevesinde beldenin eksikliklerini gözler önüne serdi. Serdarlı Belediyesi’nin yıllardır aktif çalışmamasından yakınan Pınardan, daha çağdaş bir yönetim için hedeflerin olması gerektiğine inandığını dile getirdi. Pınardan Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Serdarlı, Görneç, Tirmen, Ergenekon, Pınarlı ve Gönendere köylerinde birçok eksiklikler göze çartığını belirterek, tüm bu sıkıntılar aşmak için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.

Serdarlı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Özel Pınardan birçok proje hazırladıklarını belirterek, göreve gelmesi halinde ilk işinin bu projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

‘’Ortak ihtiyaçlar belirlenecek’’

Beldenin ortak ihtiyaçları ve yapılası gereken projelere değinen Pınardan, köylerde birçok eksiklikler olduğunu ve en önemli eksikliğin de üst yapı eksiklikler oluğunu belirtti. Pınardan yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı;

Köy giriş ve çıkışlarının, camilerimizin ve kabristanlıklarımızın, bakım, temizlik, kaldırım ve peyzaj düzenlemesi, tüm köylerimizde meydan ve çevre düzenlemesi, Kırsal kesim arsası olarak dağıtılan arazilerin altyapılarının tamamlanması, Belediye hudutları içerisinde bulunan tüm kasis ve tabelaların yasalara uygun olarak düzenlenmesi, kör noktaların emniyetinin sağlanması, tüm parkların bakımı, emniyeti, düzenlenmesi ve yenilenmesi, ova yollarının ve köprülerin muhtarlarımızla istişare edilerek iyileştirilmesi, gerekli görülen yerlere durak ve dinlenme banklarının yerleştirilmesi yanında muhtarlık, okul, hastane, dernek, birlik ve spor kulüplerimizin yönetimi veya müdürleri ile istişare edilerek yıllık faaliyet ve hizmet taleplerinin kısa ve uzun vadede planlanması..

‘’Su konusunda yeniden ücretlendirme yapılacak’’

Pınardan kendisine belde halkından yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, bu süreçte vaat vermek yerine gerçek anlamda ne yapabileceğimiz konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Pınardan çağdaş bir beldenin proje üretmekle olabileceğine değinerek, bu yönde her köyün ihtiyacına göre proje ürettiklerini belirtti.

‘’Turizim odaklı çalışmalar’’

Pınardan turizmin belde için çok önemli bir unsur olduğuna parmak basarak, beldede düzenlenecek eko günlerinin planlanması ve geliştirilmesi için dernek, kurum, kuruluş ve kulüplerimizle birlikte komite oluşturup paylaşımcılığın güçlendirilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Pınardan, çevreci bir anlayış ile tüm köylerimizi kapsayacak şekilde temizlik seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Beldede kullanılmayan Serdarlı köpek barınağını geliştirilerek, başıboş köpeklerin sağlıklı bir ortamda toplanması ve yaşatılması için gerekli çalışmaları da yapacaklarını dile getirdi.

Pınardan, en önemli çalışmalardan birinin de insana yapılan çalışma olduğunu ifade ederek, bunlar içerisinde yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç insanlara sağlık derneği ve Ayşe Belen sağlık ocağı işbirliği içinde evde hizmet anlayışı ile rutin olarak temizlik, sağlık ve bakım hizmetleri verilip, yoksulluk sınırında olan vatandaşlarımıza da hayatı idamesi için her türlü yardımın yapılması olduğunu söyledi.

Spora önem veren Pınardan, yediden yetmişe, kadın erkek, tüm halkın spor yapabilmesi için her bölgede spor alanları oluşturulacağını belirtti. Pınardan, bölgede alternatif spor branşlarının gelişimi için öncülük yapacaklarını da ifade etti.

Pınardan Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köyler için hedefledikleri projeleri şöyle sıraladı;

PINARLI:

1- Pınarlı Serdarlı ( ağıllar yolu ) yolunun asfaltlanması ( projesi hazır)

2- Eski köy okulunun çok amaçlı kullanım projesi

3- Mini futbol. Basketbol ve voleybol oyun alanı

1- Köy girişi, Atatürk anıtı önü, meydan düzenlemesi ve Peyzajı.

2- İstinaf duvarları ( 250,000 tl blokesi yapılmış)

ERGENEKON:

1- Çok amaçlı tesis projesi. ( Muhtarlık, Sağlık ocağı, Çocuk Parkı)

2- Tarihi çeşmenin peyzajı ve emniyeti projesi.

GÖRNEÇ:

1- Zeytin Dağı yolunun kullanılabilir alt yapı projesinin hazırlanması.

2- Keşif bedeli yapılmış ve bütçesinin onaylanmış olan Görneç - Kalavaç yolunun asfaltlama projesinin takibi ve hizmete sunulması.

3- Gülden Kasım parkının çok amaçlı peyzaj düzenlemesi.( projesi hazır)

GÖNENDERE:

1- Projesi onaylanan, 140,000 TL lik bedeli bloke edilen kaldırım projesi. (tamamlanması için girişim yapılacak)

2- Köy içinde tespit edilen bölgelerin drenajı yapılarak dereye bağlanması projesi.

3- Park alanının, peyzajı ,spor ve oyun alanının düzenlenmesi.( projesi hazır)

4- Köy merkezinden geçen derenin istinaf duvarları ve peyzaj düzenleme projesi.

SERDARLI:

1- Tören alanı Atatürk büstü ve 14 Ağustos şehitlik anıtı projesi ve çay bahçesi.( projesi hazır)

2- Yarım kalan projelerin tamamlanması( belediye gazinosu, kaldırım)

3- Belediye sınırları dışında kalan, eski Ercan İskele anayolunun güneyindeki arazilerin, belediye sınırları içine alınması için gerekli çalışmaların yapılması.

4- Serdarlı baraj bölgesinde doğal park projesi.(yürüyüş ve bisiklet yol. Piknik alanı v.b)