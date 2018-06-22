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Pınardan: ‘’Çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’

Serdarlı Bağımsız Belediye Başkan adayı Özel Pınardan, projelerini açıkladı ve “çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’ dedi.

Pınardan: ‘’Çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’

Serdarlı Bağımsız Belediye Başkan adayı Özel Pınardan, projelerini açıkladı ve “çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’ dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 07:28
Pınardan: ‘’Çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’

Serdarlı Bağımsız Belediye Başkan adayı Özel Pınardan, projelerini açıkladı ve “çağdaş bir belde proje üretmekle olur’’ dedi.
Pınardan Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkan Adayı Pınardan, yürüttüğü kampanya çalışmaları çerçevesinde beldenin eksikliklerine değinerek, daha çağdaş bir yönetim için hedeflerin olması gerektiğine inanç belirtti.
Pınardan Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Serdarlı, Görneç, Tirmen, Ergenekon, Pınarlı ve Gönendere köylerinde birçok eksiklikler göze çarptığını ifade eden Pınardan, tüm bu sıkıntılar aşmak için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.
Serdarlı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Özel Pınardan, birçok proje hazırladıklarını belirterek, göreve gelmesi halinde ilk işinin bu projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

‘’ORTAK İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK’’
Beldenin ortak ihtiyaçları ve yapılması gereken projelere değinen Pınardan, köylerde birçok eksiklikler olduğunu ve en önemli eksikliğin de üst yapı eksiklikleri oluğunu dile getirdi.
Pınardan yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

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“Köy giriş ve çıkışlarının, camilerimizin ve kabristanlıklarımızın, bakım, temizlik, kaldırım ve peyzaj düzenlemesi, tüm köylerimizde meydan ve çevre düzenlemesi, Kırsal kesim arsası olarak dağıtılan arazilerin altyapılarının tamamlanması, Belediye hudutları içerisinde bulunan tüm kasis ve tabelaların yasalara uygun olarak düzenlenmesi, kör noktaların emniyetinin sağlanması, tüm parkların bakımı, emniyeti, düzenlenmesi ve yenilenmesi, ova yollarının ve köprülerin muhtarlarımızla istişare edilerek iyileştirilmesi, gerekli görülen yerlere durak ve dinlenme banklarının yerleştirilmesi yanında muhtarlık, okul, hastane, dernek, birlik ve spor kulüplerimizin yönetimi veya müdürleri ile istişare edilerek yıllık faaliyet ve hizmet taleplerinin kısa ve uzun vadede planlanması.”

‘’SU KONUSUNDA YENİDEN ÜCRETLENDİRME YAPILACAK’’
Pınardan çağdaş bir beldenin proje üretmekle olabileceğine değinerek, bu yönde her köyün ihtiyacına göre proje ürettiklerini belirtti.
Pınardan turizmin belde için çok önemli bir unsur olduğuna da işaret ederek, beldede düzenlenecek eko günlerinin planlanması ve geliştirilmesi için dernek, kurum, kuruluş ve kulüplerimizle birlikte komite oluşturup paylaşımcılığın güçlendirilmesini sağlayacaklarını ifade etti.
Pınardan, çevreci bir anlayış ile tüm köyleri kapsayacak şekilde temizlik seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
Beldede kullanılmayan Serdarlı köpek barınağını geliştirilerek, başıboş köpeklerin sağlıklı bir ortamda toplanması ve yaşatılması için gerekli çalışmaları da yapacaklarını dile getiren Pınardan, Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köyler için hedefledikleri projeleri konusunda da çalışmaları bulunduğunu aktardı.
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 10:46
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