Pile'deki Kumarhaneler Yeniden Açıldı

Pile sakinlerinin, Kıbrıs Rum ve Türk polisinin, Pile’deki kumarhanelerin yasa dışı olarak faaliyet göstermesini önlemek için bulundukları girişimin sonuç vermediği görüşünde olduğu ve durumu “sıfırda sıfır elde var sıfır” şeklinde nitelendirdiği belirtildi.“KAPANANLAR YENİDEN AÇILDI”Fileleftheros gazetesi, Pile’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sakinlerinin, kumarhanelerin yasa dışı faaliyet göstermesinin önlenmesine ilişkin her iki taraftaki polisin yaklaşık bir yıl önceki girişimini sıfıra sıfır elde var sıfır şeklinde nitelendirdiğini, kapanan 8 kumarhanenin o zamandan yeniden açıldığını, bununla birlikte buna 9’uncunun da eklendiğini yazdı.Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 9 kumarhaneden 8’inin Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum ortaklığı, geriye kalanın ise Kıbrıslı Türk’ün olduğunu ileri sürdü.Pile’deki köy muhtarlıkları tarafından gerek KKTC gerekse Rum Yönetimi’ne yönelik yapılan girişimlere karşın bir sonucun alınmadığını yazan gazete Pile’deki Kıbrıs Rum muhtarlığının kısa bir süre önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek toplumsal bu sorunu gündeme getirdiğini belirtti.Gazete yine köydeki kaynaklara dayanarak 14-15 yaşlarındaki çok sayıdaki gencin slot makineleri ile oynamak için kumarhanelere sık sık uğradığına dikkati çekti.