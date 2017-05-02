Piknik Alanları şenlendi

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı fırsat bilen yüzlerce vatandaş, dün piknik alanlarına akın etti.Taşkent Piknik Alanı ve Girne Boğaz Piknik Alanı’nı dolduran vatandaşlar, mangal keyfi yaptı.Yetişkinler bayram tatili fırsatı ile ailesi ve dostları ile keyifli bir gün geçirirken çocuklar ise aileleriyle birlikte doğada olmanın keyfini yaşadı.Babalarıyla uçurtma uçuran çocuklar, top oynayan vatandaşlar, etrafa gülücük saçtı.Piknik alanlarında müzik aletleriyle müzik yapıp, şarkı söyleyen, davul zurna eşliğinde halaylar çeken masalarda farklı bir eğlence yaşandı.Piknikçiler, gün boyunca, şarkılar söyleyip eğlendi. Bol kahkahaların birbirine karıştığı piknik alanlarında çoluk çocuk herkes mutlu bir gün geçirdi.