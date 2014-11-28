“pıccole Utopıe / Small Utopıas / Küçük Ütopyalar”

Kıbrıs’taki İtalya Büyükelçiliği ve Avrupa Komisyonu, İtalya’nın AB Başkanlığı çerçevesinde, Urban Gorillas sivil toplum kuruluşu işbirliği ile 2 Aralık Salı günü “Piccole Utopie /Small Utopias / Küçük Ütopyalar Sergisi” açıyor.
Tenaris Dalmine’in katkılarıyla açılacak “Tarih, Araştırma ve Yenilik Arasındaki Üçüncü Milenyumda” İtalyan Mimarlığı’na odaklanan Sergi, 18:00- 20:00 saatleri arasında Bedesten’de, Sergi Baş Küratörü Profesör Giuseppe Ciorra tarafından açılacak.
Sergi 3 - 13 Aralık tarihleri arasında Pazartesi’nden Cumartesi gününe kadar 08.30 -18.00 saatleri arasında Bedesten’de halka açık olacak.