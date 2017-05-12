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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

“photo Fest” Fotoğraf Sergisi Yarın

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne bağlı Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) daveti ile ‘’PHOTO FEST’’ fotoğraf sergisinde yer alacak.

'photo Fest” Fotoğraf Sergisi Yarın
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne bağlı Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) daveti ile ‘’PHOTO FEST’’ fotoğraf sergisinde yer alacak.

YDÜ'den verilen bilgiye göre, Bölüm öğrencilerinin Lefkoşa’nın çeşitli tarihi bölgelerinde çekmiş oldukları fotoğraflar ile dernek üyelerinin fotoğrafları birlikte sergilenecek. Yarın sabah Büyükhan’da saat 09:00’da açılacak olan serginin yanı sıra farklı etkinlikler de gün içinde izleyiciyle buluşacak.
Farklı müzik grupları ve sanatçıların yer alacağı etkinlik, saat 18:00’e kadar sürecek.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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