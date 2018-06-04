PGT yöntemi ile cinsiyet tayini

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan tüp bebek merkezleri, tüp bebek yöntemine ek olarak uygulanan PGT Yöntemi sayesinde bebeğinizin cinsiyetini seçmenize olanak tanımaktadır. Bu yöntem halk arasından bilinen bütün yöntemlerin aksine, bilimsel bir gerçek olarak kanıtlanmış ve %100 başarı ile uygulanmakta olan bir yöntemdir. Yöntemin içeriğine değinecek olursak, tüp bebek yönetimiyle oluşturulan embriyolar üçüncü güne ulaştıklarında yaklaşık 8 blastomer oluşur. Embriyodan biopsi alınarak bu blastomerlerden bir ya da ikisi dışarı alındığında, genetik inceleme mümkün olmaktadır. Bir blastomerin DNA yapısı neyse, diğerleri de aynı şekilde olduğundan, sadece bir tanesini inceleyip sonuca varmak yeterli olacaktır. İncelenen genetik hastalığa göre varsa tüp bebek merkezinin genetik laboratuvarı, yoksa genetik tanı merkezlerinde incelemeler yapılır ve gelen sonuca göre aileye sağlıklı olan embriyo transfer edilir. Bu yöntem ailenin bildiği bir genetik rahatsızlığı varsa ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında kullanılan bir yöntemdir.

Bir diğer PGT Yöntemi nedeni ise; cinsiyet tayinidir. Bebeğinin cinsiyetini seçmek isteyen aileler, tüp bebek tedavisi görerek embriyolarını oluşturmaktadırlar. Sonrasında ise aynı genetik tanıda olduğu gibi biopsi alınarak X ve Y kromozom incelemesi yapılır. FISH adının verildiği bu yöntemde XX ve XY kromozomları ayrı renklerde boyanır. Bu boya florasan ışığına duyarlıdır ve florasan ışık altında bakıldığında kendini belli eder. Hücre incelendiğinde eğer XX kromozomu varsa kız, XY kromozomu varsa erkek geni taşıdığı belirlenir. Buna göre ailenin istediği cinsiyetteki embriyo anne adayına transfer edilerek, istenilen cinsiyetteki bebeğin doğması sağlanır. Tüp bebek yönteminde cinsiyet tayini bilimsel bir gerçek olup, %100 başarı ile Kıbrıs'ta uygulanmakta olan bir yöntemdir. Türkiye'de ise cinsiyet tayini yönetmelik gereği yasaklandığından uygulanamamaktadır.