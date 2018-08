Pgm Bayram Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 : Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bayram mesajı yayımlayarak bayram boyunca halkı trafikte kurallara uymaya çağırdı.

“Dinimizin en özel günlerinden biri olan bayramlar, kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, mutluluk ve hoşgörünün paylaşıldığı günlerdir. Bu özel günlerde birlik, beraberlik ve huzur içinde hareket etmek kuşkusuz yaşam kalitemizi artıracaktır” denilen mesajda, Polis Genel Müdürlüğü’nün, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığı kaydedildi.

Şikâyetlerin ve yardım taleplerinin değerlendirilmesi için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının bayram boyunca hizmette olacağı ifade edilen mesajda, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte ‘dur’ diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” denildi.

Mesajda, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, sürücülerin kendilerinin ve sevdiklerinin yanında başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri için şu kurallara uymaları istendi:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşlarımız; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları biz polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır.”

Halkın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ve yangına sebep olabilecek cihazları güvende olduğunu kontrol etmeleri istenen mesaj, Tüm halkımızın Kurban Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu, mutlu ve olaysız bir bayram geçirmenizi dileriz” sözleriyle son buldu.

