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PGM, Organize Sanayi Bölgesi’ne Yeni İtfaiye Binası Yapılmakta Olduğunu Açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), başkent Lefkoşa’da, Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni itfaiye binası yapılmaya başlandığını açıkladı.

PGM, Organize Sanayi Bölgesi’ne Yeni İtfaiye Binası Yapılmakta Olduğunu Açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), başkent Lefkoşa’da, Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni itfaiye binası yapılmaya başlandığını açıkladı.

08 Aralık 2014 Pazartesi 16:16
PGM, Organize Sanayi Bölgesi’ne Yeni İtfaiye Binası Yapılmakta Olduğunu Açıkladı
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TC BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN BİNA 6 AYDA TAMAMLANACAK

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), başkent Lefkoşa’da, Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni itfaiye binası yapılmaya başlandığını açıkladı.

PGM’nin Basın Subaylığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, başkent Lefkoşa’nın, nüfusunun artması, yerleşim alanlarının genişlemesi, ve şehir merkezinde trafik yoğunluğu yaşanması, yangınlarda büyük önem arz eden erken müdahaleyi olumsuz yönde etkilemesinin, Lefkoşa’da Çağlayan bölgesinde hizmet veren itfaiye şubesine ek olarak yeni bir itfaiye şubesi açılması ihtiyacını ortaya çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan incelemeler neticesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde, Merkezi Cezaevi’nin batı kısmındaki bir arazinin uygun konumda olduğu tespit edilerek, arazi, yeni bir itfaiye binası yapımı için ‘e-1160-2009’ sayılı KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

Planlama İnşaat Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile amaca uygun hazırlanan proje üzerinden, 17 Eylül 2014 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nca ihaleye çıkılmıştır. ihaleyi kazanan şirket, 05 Kasım 2014 tarihinde yeni binanın yapımına başlanmıştır.

Altı ayda tamamlanması planlanan binanın tamamı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nce tahsis edilen kaynaklardan finase edilecek. Proje bedeli KDV dahil; bir milyon, üçyüz on yedi bin, otuz üç Türk Lirası (1,317,033 TL).

Yeni İtfaiye Binası,  iki katlı ve toplam 1028 m² alana sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. projede zemin katta; toplantı salonu, amir odası, görevli odası, kontrol odası, duş, tuvalet, mutfak ve dört itfaitye aracı kapasiteli garaj bölümü, üst katta ise on kişilik koğuş, nöbetçi subay odası, çok amaçlı salon, sicil,  arşiv ve spor odaları bulunmaktadır.

,Yeni İtfaiye Binası’nın tamamlanması ve hizmete açılması ile sanayi bölgesindeki iş yerlerine ve şehir merkezi dışındaki yerleşim yerlerine ihtiyaç halinde daha kısa sürede erişim sağlanabilecek ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan gecikmeler azalacaktır.

Yeni İtfaiye Merkezi’mizin, Lefkoşa ve bölge halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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