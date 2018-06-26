banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94336
ALTIN
187.776
DOLAR
4.6409
STERLİN
6.1407
EURO
5.4073
Önce kaçtı sonra geri döndü
ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu
80 POLİS MEMURU ALINACAK
Yeni araç plakaları
YENİ ARAÇ PLAKLARI
banner282

PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu

80 polis memuru alınacak

PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu

80 polis memuru alınacak

26 Haziran 2018 Salı 16:55
PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu

POLİS MEMURU ALIMI İÇİN MÜNHAL DUYURUSU

I. KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 80 Polis Memuru (Erkek) Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir. 
Kadro Adı : Polis Memuru 
Meslek Derecesi : 9’uncu Derece
Kadro Sayısı : 2288
Maaş Baremi : 5/4
II. Başvurular, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 09-10-11-12-13/07/2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.
III. ARANAN KOŞULLAR
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (13/07/2018 tarihi itibariyle)
(3) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;
(4) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, 
hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve 
benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile 
ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak;
(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak;
(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından 
sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:
(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin 
suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;
(8) Vücut ölçüleri (Erkeklerde boy itibariyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy 
ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 
175 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

(9) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

V. BAŞVURU EVRAKLARI
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,

banner277
(2) Doğum şahadetnamesi,
(3) Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,
(4) Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge, 
(5) 4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,
(6) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.
VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ
(1) Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 23-24-25/07/2018 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.
(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(2) Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik 
sınavından muaftır.
(Tarihi ve Yeri: 28/07/2018 - Lefkoşa.) 
(Sınav Konuları: Türkçe, Matematik ve Kompozisyon)
(3) İngilizce Sınavı: (Yazılı)
(Tarihi ve Yeri: 04/08/2018 - Lefkoşa.) 
Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar. 
(4) Spor Sınavı:
(Tarihi ve Yeri: 13-14-15/08/2018 - Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen) 
(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.) 
(5) a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü: 
(Tarihi ve Yeri: 18/08/2018 – Lefkoşa.)
(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.) 
b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü: 
(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)
(Tarihi ve Yeri: 27-28-29/08/2018 - Lefkoşa.) 
(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni araç plakaları
Yeni araç plakaları
Tansiyonu düştü kaza yaptı!
Tansiyonu düştü kaza yaptı!
Yine trafik kazası
Yine trafik kazası
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı
İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
DAÜ, Türkiye’de İlk 10’da, Batı Asya’da İlk 25’te
DAÜ, Türkiye’de İlk 10’da, Batı Asya’da İlk 25’te
Gazimağusa’da Babutsa Koşniliyle İlgili Mücadele
Gazimağusa’da Babutsa Koşniliyle İlgili Mücadele
“Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası” Etkinlikleri Basın Toplantısıyla Tanıtıldı
“Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası” Etkinlikleri Basın Toplantısıyla Tanıtıldı
Eroğlu, Erdoğan’ı Kutladı…
Eroğlu, Erdoğan’ı Kutladı…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim