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Petrol kararı uçurdu!

OPEC kararı sonrası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle THY ve Pegasus hisselerinde kazanımlar güçlendi.

Petrol kararı uçurdu!

OPEC kararı sonrası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle THY ve Pegasus hisselerinde kazanımlar güçlendi.

28 Kasım 2014 Cuma 14:41
Petrol kararı uçurdu!
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimde değişikliğe gitmemesinin ardından petrol fiyatları sert şekilde gerilerken, jet yakıtının en büyük maliyet kalemi olduğu havayolu şirketlerinin hisseleri, kârlılığa ilişkin olumlu beklentilerle kazanımlarını güçlendirdi. Türk Hava Yolları THYAO hisseleri en yüksek 9.43 lira seviyesini görürken, saat 11.09'da yüzde 9.43 primle 9.40 liraseviyesindeydi. 


Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS hisseleri de 33.70 lira ile gün içi en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 7.4 primle 33.55 lira seviyesinden işlem görüyordu. OPEC kararı sonrasında 5 doların üzerinde gerileyerek 72 doların altını gören Brent petrolü, 11.09'da 72 dolardan işlem görüyor. BIST-100 endeksi XU100 yüzde 0.87 artıdaydı. 

Son Güncelleme: 28.11.2014 14:47
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