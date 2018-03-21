PETROL FİYATLARI SON 3 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Küresel piyasada petrol fiyatları, İran nükleer anlaşması hakkındaki soru işaretleri ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.



Dünyada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili dünü 66,05 dolardan kapatmasının ardından bugün 67,88 dolara kadar tırmanarak günlük yüzde 2,8 artış gösterdi ve 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de dünü 62,06 dolardan tamamlamasının ardından bugün 63,98 dolara kadar yükselerek günlük yüzde 3,1 artış kaydetti ve 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.



ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İran nükleer anlaşması hakkında sorulan bir soru üzerine, "Gelecek ay (anlaşmanın yeniden incelenmesi için verilen) süre doluyor. Neler olacağını göreceğiz. Ne yapacağımı o zaman görürsünüz ancak İran, bölgesine ve dünyaya olması gerektiği gibi davranmıyor." ifadesini kullandı.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayan Trump'ın iki ülke arasındaki silah anlaşmaları hakkında görüştüğü bildirildi.



Uzmanlar, Trump'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmesi durumunda ABD'nin İran üzerine yeniden yaptırımlar getirebilme olasılığına işaret ederek, bunun İran'ın petrol ihracatını kısıtlayabileceğini belirtti.



Ayrıca Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesine dikkat çeken uzmanlar, bunun Orta Doğu petrol arzı güvenliği için risk oluşturduğunu bildirdi.