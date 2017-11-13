PERSONEL VE KAMU YÖNETİMİ MÜSTEŞARLIĞI YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

ERHÜRMAN: “SEÇİME 60 GÜNDEN AZ BİR SÜRE KALA İNSANLARA ARSALAR İÇİN HAK SAHİPLİĞİ VERMEK OLACAK ŞEY DEĞİL”İÇİŞLERİ BAKANI EVREN: “ARSA DAĞITIMLARI KÖYLÜLERİN BASKISI SONUCU BU DÖNEMDE ARTTI”Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.İsmi ve içeriğiyle ilgili eleştiriler yapılan tasarıya muhalefet milletvekilleri ret oyu verdi.Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak, onaya sunuş işlemleri yapıldı.ERHÜRMAN: “UTANMAYANLARIN ADINA UTANIYORUM”Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca kırsal kesim arsaları konusunda konuşma yaptı.Patronaj sisteme atıfta bulunarak, ancak bu sistemin de bir ahlakı olduğunu belirten Erhürman, bu sistemde bile seçime beş kala eğer demokrasiye inanılıyorsa menfaat dağıtmaktan kaçınıldığını söyledi.Hükümeti menfaat dağıtmakla suçlayan Erhürman, “seçime 60 günden az bir süre kala insanlara arsalar için hak sahipliği vermek olacak şey değil” dedi.“İnsanları birbirine düşürdünüz, bundan nasıl utanılmaz” diyen Erhürman, “bugüne kadar ne yaptınız da bundan sonra da yapacaksınız” diye sordu.Tekrar hükümete geleceğine inananların, neden seçimden sonrayı beklemediğini soran Erhürman, “Utanmayanların adına utanıyorum. Hayatı bir seçim düzeninden ibaret görenlerden, bunları içine sindirenlerden utanıyorum” dedi.EVREN: “GEÇMİŞTE 3 BİN 850 ARSA DAĞITILDI, BAZILARININ ALTYAPISI EKSİK”İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Bakan olduğu dönemde verdiği bazı projeleri olduğunu, bunlardan birinin muhtarlık binaları, cezaevi projesi ve kırsal kesim arazileri olduğunu anımsattı.Evren, bütçede 1.5 milyona yakın bir paraları olduğunu, geçmiş dönemlerde 3 bin 850’ye yakın arsanın dağıtıldığını, ancak bazılarının altyapılarının eksik olduğunu kaydetti.Evren, arsalar konusunda çok uğraştığını, bürokratik engellere takıldıklarını, bu arsaların dağıtımının her hükümet döneminde yapıldığını söyledi.Arsa dağıtımının ocak-şubat aylarında başlayan bir çalışma olduğunu anlatan Evren, ancak sürecin uzadığını, 7 Ocak seçim tarihi olarak açıklanınca bu son dönemde bir yığılma yaşandığını kaydetti.“ARSA DAĞITIMLARI KÖYLÜLERİN BASKISI SONUCU BU DÖNEMDE ARTTI”Köylünün baskısı sonucu bu arsaların dağıtımının bu dönemde arttırıldığını ifade eden Evren, vatandaşlıklar konusunun ise hükümetin bir politikası sonucu olduğunu, müracaatlardan güvenli ve gerekçeli olanlara vatandaşlıkların verildiğini belirtti.Konuşmaların ardından Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ele alındı.ŞAHALİ: “HÜKÜMET SEÇİM ÖNCESİ ARSA DAĞITIMI GİBİ BİR DE MÜSTEŞARLIK DAĞITACAK”Tasarı üzerinde söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, konu Meclis’e ilk geldiğinde Personel Dairesi’nin yapısının değiştirilmesinin gerektiğini söylediklerini anımsattı.Yasanın ele alınması ve sonuçlandırılma biçimini, komitenin çalışmalarını eleştiren Şahali, yasayı desteklemekle birlikte Kamu Görevlileri Yasası’nın güne uyarlanmaması halinde yasanın çalışmayacağını savundu.Seçim yasaklarından önce Meclis’in gündemine gelen bu yasayla, müdürlükten müsteşarlığa geçecek bir barem içi artışın söz konusu olacağını, onun dışında pratik hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Şahali, seçim öncesi hükümetin arsa dağıtımı gibi bir de müsteşarlık dağıtacağını kaydetti.Şahali, bu yasa hükümet için madem ki bu kadar önemliydi, komite çalışmalarına Personel Dairesi çalışanlarının neden karıştırılmadığını sordu ve hükümeti seçim öncesi yaptığı icraatlardan ötürü eleştirdi.ÇELER: “SİYASİ KÜLTÜR DEĞİŞMELİ”TDP Milletvekili Zeki Çeler, kamu reformunun gerçekleşmesi ve kamudaki tıkanıkların giderilmesi, kamu-özel farkının eşitlenmesi adına ciddi anlamda ele alınması gerektiğini vurguladı.Ülkede seçim yatırımı veya kişiye özel yasalar yapmaktan hiçbir zaman kaçınılmadığını ifade eden Çeler, bu ülkede toplumun faydasına, bireye değil toplumun yararına olacak işlerin neden yapılamadığını sordu.Toplumun, bu sebeplerden ötürü siyasetçisine ve ülkesine küstüğünü ifade eden Çeler, ülkede siyasi kültürün değiştirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Çeler, yasaya oylarının ret olacağını belirtti.ERÇAL: “İMTİYAZLI KİŞİLER YARATMAK DOĞRU DEĞİL”CTP Milletvekili Hüseyin Erçal da, yasa değişikliği konusunda, müşavirlik kadrosundan insanları beslemenin, Devlet Piyangosu’nun bilerek birilerine çıkarılması anlamına geldiğini söyledi.Ekonomik ve manevi yönden bu uygulamaların doğru olmadığının görülmesi gerektiğini ifade eden Erçal, insanlar arasında imtiyazlı kişiler yaratmanın doğru ve savunulacak bir şey olmadığını kaydetti. Erçal, müşavirlik konusunun ülkenin kanayan yarası olduğunu vurguladı.Hal Yasası, Yurttaşlık Yasası gibi birçok önemli yasanın Meclis’te ele alınmamasını eleştiren Erçal, bu yasanın Meclis gündemine alınmasının izahatını istedi ve bunun son günlerde yapılan etik dışı davranışların bir ürünü olduğunu kaydetti.Erçal, komitelerin çalışma ve karar alma mekanizmasını da eleştirdi.Konuşmaların ardından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi.Bu sırada söz alan İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı UBP milletvekili Ahmet Kaşif, “Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın adının “Personel ve Kamu Yönetimi Genel Sekreterliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yasa Tasarısı” olarak değiştirilmesini önerdi.ERHÜRMANYasa tasarısında ad değişikliği önerisi üzerine söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tasarının Genel Müdürlük diye getirildiğini, ancak müsteşarlık olduğunu, şimdi ise genel müdürlükten başlanan şeyin neden Genel Sekreterlik olmasının istendiğini sordu.Yasa değişikliğinin neden yapıldığını soran Erhürman, gerekçe gösterilmeyen şeylerin artık Meclis’ten geçmeyeceğini söyledi.ARABACIOĞLUDP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, yasa tasarısının Personel Dairesi’nin yükünü azaltmak ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik bir düzenleme olduğunu anlattı.Arabacıoğlu, yapılan düzenlemenin birine menfaat sağlamak amacıyla yapılmadığını düşündüğünü ifade etti.Arabacıoğlu, yasa tasarısının ismine ve çalışmasına yönelik milletvekillerine bilgi aktardı.Arabacıoğlu, Personel Dairesi’nin Genel Müdürlük düzeyine getirilmek istendiğini ancak, görev tanımında Genel Müdürlük olmaması nedeniyle, düzenlemenin bu doğrultuda yapıldığını aktardı.ÇELERTDP Milletvekili Zeki Çeler, tasarının isimin neden komitede değiştirilmediğini sordu ve yasa tasarısının komiteye geri gönderilerek, düzenlemenin yeni Meclis döneminde ele alınmasını önerdi.Çeler, önerinin şahsen geri çekilmesini talep edeceklerini kaydetti.ÖZGÜRGÜN: “İSMİ KONUSUNDA BİR TERCİHİM YOK”Başbakan Hüseyin Özgürgün, komitede oy birliğiyle ivedilik almış yasa tasarının gerekli bir yasa olduğunu söyledi.Başbakan, yasanın ismi konusunda bir tercihi olmadığını, ismin komitenin kararı olduğunu söyledi.Öte yandan, vekillerin bazıları isim konusundaki uzlaşmazlık nedeniyle yasa tasarısının komiteye geri çekilmesi gerektiğini yerlerinden dile getirdi.KOMİTE BAŞKANI KAŞİF YERİNDEN SÖZ ALDI, İSİM ÖNERİSİNİ GERİ ÇEKTİBunun üzerine, yine yerinden söz alan Komite Başkanı Ahmet Kaşif, tasarının komiteye geri çekilmesi halinde Genel Kurul’a gelemeyeceğini kaydetti.Kaşif, yasa tasasının isim değişikliği önerisini geri çektiğini söyledi.Ardından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi.ERHÜRMANBunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz aldı.Erhürman, “Tasarıda iş yükünü düzleme konusunda değişiklik var ama bu değişiklik özerklik getirmiyor. Dairenin teşkilat yasasını altüst etmeyin. Bu riski almak ne işe yarayacak? ” ifadelerine yer verdi.Tasarının madde madde görüşülmesi sırasında UBP Milletvekili Ahmet Kaşif de söz alarak yasanın yürürlüğe giriş tarihi konusunda değişiklik önerisi yaptı. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.ŞAHALİ: “SON DAKİKA GOLÜ ATMAYA ÇALIŞMAYIN, KALEYİ ŞAŞIRIRSINIZ”Öneri üzerine CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.Şahali, “Bizi katmadan yapılan yasa tasarıları böyle oluyor. Esas kaygı, Personel Dairesi’ndeki tepe noktasının baremini değiştirmektir” dedi.Şahali, “Son dakika golü atmaya çalışmayın. Sonra kaleyi şaşırıyorsunuz” ifadelerine de yer verdi.TAÇOYBağımsız Milletvekili Hasan Taçoy da yasa tasarısı üzerine söz aldı.Taçoy, “Yasaya olumlu oy veriyoruz. Yasanın bu şekilde geçmesini istiyoruz” dedi.Konuşmaların ardından Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.