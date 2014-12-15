Perşembeden İtibaren Yeniden Yağış Var… Sıcaklık Düşecek, Rüzgar Da Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin yarından itibaren haftalık raporuna göre, perşembe günü yağmurlu, sonraki 3 gün yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve hava sıcaklığında 2-3 derece düşüş de bekleniyor. Rapora göre, haftanın ilk 3 günü ise yüksek basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nispeten nemli hava etkili olacak. Hava sıcaklığı da 19-21 derece dolaylarında seyredecek.

Perşembe gününden itibaren hafta sonu dahil yeni bir yağışlı havanın bölgede etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklığı da 19-21 derece dolaylarında seyredecek.