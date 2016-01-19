Perşembe Günü Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Acil kan ihtiyacı bulunan Thalassemia hastaları için düzenlenecek kampanya saat 10.00’dan mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda yer alacak.