Perşembe Günü Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

MECLİS'TE PERŞEMBE GÜNÜ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI VAR
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Acil kan ihtiyacı bulunan Thalassemia hastaları için düzenlenecek kampanya saat 10.00’dan mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda yer alacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meclis çalışanları, Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), milletvekilleri ve bakanların katılacağı kan kampanyasının, bağış yaparak katkı koymak isteyen herkese açık olacağı belirtildi. Açıklamada, “Kan verin, can verin” denildi.