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Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi
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Lefkoşa ve Magusa’daki iki yeni mağazayla Kıbrıs’a ‘merhaba’ diyen Penti, Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu’nun ev sahipliğinde özel bir davete imza attı. Açılışa özel Lefkoşa mağazasında düzenlenen davete siyaset, cemiyet, iş dünyası ve basın yoğun ilgili gösterdi.

Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, gerçek bir Penti deneyimini Kıbrıs kadınlarına yaşatabilecek olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı ve ekledi; “İç giyim, bacak giyim, ev giyim ve plaj giyim kategorilerinde Türkiye’nin en sevilen ve tercih edilen kadın markası Penti ile eminiz ki, Türkiye’de ve diğer ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kadınların ‘love brand’i olacağız”. Kıbrıs’taki ilk ve yeni iki mağazayla birlikte 34 farklı ülkede toplam mağaza sayılarının 466’ya ulaştığını belirten Karaibrahimoğlu, Penti’nin dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti ve Kıbrıs’ta çok kısa bir süre içerisinde mağaza sayısını 6’ya çıkartmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 15:41
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