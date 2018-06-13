Pelin Ece Acar'a uluslararası yarışmada birincilik ödülü

İzmir'de düzenlenen IV. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda, Piyanist Rauf Kasimov'un öğrencileri Pelin Ece Acar 15-19 yaş grubunda birinci, 9-11 yaş grubunda Can Sakkaoğluikinci ve İrem Bilen de üçüncü oldu.



Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Pelin Ece Acar, Nejat British School 6. sınıf öğrencisi İrem Bilen ve English School Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu İzmir Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen iki aşamalı yarışmada Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Rusya'dan gelen çoğu müzik okulu ve konservatuvar öğrencileriyle yarıştı.



Opera Sanatçısı ve Yarışma Koordinatörü İlhan Cinpir, Prof. CavanşirGuliyev, Prof. AleksandrMekayev, Doç. Ülviye Güler ve Piyanist Cem Babacan'dan oluşan beş kişilik jüri, genç piyanistleri ve hocaları Rauf Kasimov'u tebrik ederek yarışmaya katılan üç yarışmacının da ödül kazanmalarının büyük başarı olduğunu belirtti.Dün gece yapılan ödül töreni, Pelin Ece Acar’ın ve birincilik alan diğer piyanistlerin kapanış konseriyle son buldu.