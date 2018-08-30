Pekmez Festivali Cuma Günü Başlıyor

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : 10’ncu Ozanköy Pekmez Festivali bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın 10’ncusunu düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festival bu yıl deneme amaçlı olarak köyün batı yönündeki girişi olan Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te ’Şair Osman Türkay’’ın hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

(FG)

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : 10’ncu Ozanköy Pekmez Festivali bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın 10’ncusunu düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festival bu yıl deneme amaçlı olarak köyün batı yönündeki girişi olan Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek. FESTİVAL PROGRAMI Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te ’Şair Osman Türkay’’ın hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek. 1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak. 2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak. (FG)

