banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
260.046
DOLAR
6.7483
STERLİN
8.7718
EURO
7.8570
Başbakanlık’ta kriz toplantısı
BAŞBAKANLIK'TA KRİZ TOPLANTISI
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
BESİM: "GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM..”
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:38
Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

10’ncu Ozanköy Pekmez Festivali bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın 10’ncusunu düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festival bu yıl deneme amaçlı olarak köyün batı yönündeki girişi olan Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

 

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 :  10’ncu Ozanköy Pekmez Festivali bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın 10’ncusunu düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festival bu yıl deneme amaçlı olarak köyün batı yönündeki girişi olan Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

(FG)


Lefkoşa, 30 Ağustos 18 :  10’ncu Ozanköy Pekmez Festivali bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın 10’ncusunu düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festival bu yıl deneme amaçlı olarak köyün batı yönündeki girişi olan Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

(FG)


Son Güncelleme: 30.08.2018 17:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK
BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK
ŞAHALİ: 18 MİLYONLUK BİR KAYNAK YARATTIK
ŞAHALİ: 18 MİLYONLUK BİR KAYNAK YARATTIK
NAMİ: UCUZ ELEKTRİK TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
NAMİ: UCUZ ELEKTRİK TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
AKPINAR’DAN, “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” MESAJI
AKPINAR’DAN, “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” MESAJI
UKÜ, Bilimsel Çalışmalarda Emin Adımlarla Yükselişine Devam Ediyor
UKÜ, Bilimsel Çalışmalarda Emin Adımlarla Yükselişine Devam Ediyor
Tarım sektörü çöktü
Tarım sektörü çöktü
Başbakanlık’ta kriz toplantısı
Başbakanlık’ta kriz toplantısı
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!
Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!
Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim