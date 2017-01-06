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06 Ocak 2017 Cuma 11:21

Pehlivan “Ekran aşkı galip geldi”

Yayın Yüksek Kurlu üyesi Alihan Pehlivan, bugün yaptığı yazılı bir açıklama ile iki yıldır sürdürmekte olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Pehlivan 'Ekran aşkı galip geldi”
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Pehlivan “Ekran aşkı galip geldi”

Yayın Yüksek Kurlu üyesi Alihan Pehlivan, bugün yaptığı yazılı bir açıklama ile iki yıldır sürdürmekte olduğu Yayın Yüksel Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Pehlivan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

Bugün iki yıl süre ile görev yapmaktan onur duyduğum Yayın Yüksek Kurulu’ndan istifa ediyorum. Kıbrıs Türk Yayıncılığının onur noktası olan Yayın Yüksek Kurulu’nda görev yapmak benim için büyük bir onur olarak kalacak.

Görev yaptığım süre içinde gerek YYK Başkanı İlkay Diren ile gerekse çok kıymetli hocam Olgun Üstün ve diğer yönetim kurulundaki üye arkadaşlarımız ile büyük bir uyum içinde bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Başta Kurum Müdürümüz Ferhat Atik ve kurumun fedakâr çalışanları olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Geçen bu süre zarfından ekranlarda olma arzum her geçen gün kat ve daha kat arttı. Sokakta karşılaştığım herkes geçmişte yaptığımız programların devamını sorguluyordu. Halkımızın bu isteğine daha fazla kayıtsız kalamazdım.

Benim için büyük bir tecrübeydi Y.Y.K üyeliği. Beni bu göreve layık gören başta Başbakanımız Hüseyin Özgürgün ile UBP meclis grubuna, Cumhuriyet Meclisinde görev yapan milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.

Elbette bu süre içinde bazı şeyleri daha farklı görebilme tecrübesine sahip oldum. En azından benden önce istifa edip, hiçbir gerekçe koymadan, birilerini karalayıp, ayrılmıyorum bu kurumdan. Adam gibi mertçe, delikanlıca ayrılıyorum.

Yakında ekranlarda görüşeceğimiz günü de iple çekiyorum…

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Alihan PehlivanIstifa
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