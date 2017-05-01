Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 19:02

Pegasus’un Ercan - Londra Seferinde Yeni Uygulama

Pegasus'un Ercan - Londra Seferinde Yeni Uygulama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Pegasus’un Ercan - Londra Seferinde Yeni Uygulama
Pegasus Havayolları’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ercan havalimanınan Londra Stansted’e uçan yolcularla ilgili yeni uygulama başlatacağı bildirildi.

Ediline bilgiye gore, mevcut uygulamada Ercan’dan İngiltere’nin başkenti Londra Stansted havalimanına uçan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inmeyerek aynı uçakla yoluna devam ediyordu.

Birleşik Krallık otoritelerinin Türkiye çıkışlı uçuşlara getirdiği yeni düzenleme nedeniyle 1 Haziran tarihinden itibaren Pegasus ile Ercan’dan Londra’ya uçan yolcular İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inerek tekrar güvenlik kontrolünden geçecek.

Yeni uygulama ile KKTC’den Londra’ya uçan Pegasus yolcuları, direct değil iki ayrı uçuş şeklinde


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbretlik Bir Hikaye.... İbretlik Bir Hikaye....
Kar-İş Eylemde Kar-İş Eylemde
Piknik Alanları Şenlendi Piknik Alanları Şenlendi
1 Mayıs’a Yoğun İlgi 1 Mayıs’a Yoğun İlgi
2 Mayıs 2017 Salı Gündemi 2 Mayıs 2017 Salı Gündemi
Kar-iş Eylemde… Kar-iş Eylemde…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İbretlik Bir Hikaye....
“Babam, annemin başı ağrıdığında benle yatıyor...”

Haberi Oku