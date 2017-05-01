Pegasus’un Ercan - Londra Seferinde Yeni Uygulama



Ediline bilgiye gore, mevcut uygulamada Ercan’dan İngiltere’nin başkenti Londra Stansted havalimanına uçan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inmeyerek aynı uçakla yoluna devam ediyordu.Birleşik Krallık otoritelerinin Türkiye çıkışlı uçuşlara getirdiği yeni düzenleme nedeniyle 1 Haziran tarihinden itibaren Pegasus ile Ercan’dan Londra’ya uçan yolcular İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inerek tekrar güvenlik kontrolünden geçecek.Yeni uygulama ile KKTC’den Londra’ya uçan Pegasus yolcuları, direct değil iki ayrı uçuş şeklinde