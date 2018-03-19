Pegasus'un KKTC uçağında ortalık karıştı

Pegasus Havayolları'nın Kıbrıs-İstanbul seferini yapan uçağı 3 buçuk saatlik rötar yaptı. Düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus'un dün gerçekleştirdiği Kıbrıs-İstanbul seferinde bazı yolcular gözaltına alındı.



PC1897 sefer sayılı Lefkoşa-İstanbul seferini yapacak Pegasus Havayolları uçağında arıza meydana geldi. Sat 20.10'da havalanması planlanan uçağın kalkış saati önce 22.10 daha sonra ise 23.00 olarak güncellendi.



Pegasus Havayolları, Kıbrıs-İstanbul seferini yapması için başka bir uçağını ve ekibini KKTC'ye gönderdi. Ercan Havalimanı'na gelen yeni uçakla yolcular İstanbul'a getirildi.



3 buçuk saatlik rötar süresinde ise bazı yolcular polise şikayet edilerek gözetim altında tutuldu. Yeni gelen uçağın pilotunun yaptığı anonsta uçuştan çekilen uçağın ciddi bir arıza yaşadığı belirtildi.



O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler;