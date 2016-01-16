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Pegasus: 'Uçaklarda Tuvaleti de Ücretli Yapabiliriz'

Ali Sabancı'dan flaş tuvalet açıklaması!

Pegasus: 'Uçaklarda Tuvaleti de Ücretli Yapabiliriz'

Ali Sabancı'dan flaş tuvalet açıklaması!

16 Ocak 2016 Cumartesi 15:34
Pegasus: 'Uçaklarda Tuvaleti de Ücretli Yapabiliriz'
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Pegasus: 'Uçaklarda Tuvaleti de Ücretli Yapabiliriz'

Bilet aldığınızda, iade etmek veya değiştirmek istendiğinizde bile müşterilerine özel pahalı hat üzerinden hizmet veren ve çağrı merkezini bile bir kazanç kapısı haline getirmiş olan Pegasus havayollarının sahibi Ali Sabancı "Tuvaletleri de ücretli yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) 2016 İş Zirvesi, Antalya Titanic Deluxe Belek Otel'de gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmalarının ardından iş dünyasının önemli isimleri yaşadıkları deneyimleri anlattı. Ali Sabancı açıklamasında; "İtalya'da otobanda araba süren var mı? Bozuk paran yoksa tuvalete gidemiyorsun. Demek ki ben uçakta da bir gelir kaynağı elde edilebilirim" dedi. 
Son Güncelleme: 16.01.2016 17:35
Yorumlar
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hakan 2016-08-23 13:18:52

inş uçakta da biri çıkarır koridora sıçar...

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Sim 2016-08-24 16:29:18 @hakan

amin

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tln 2016-08-24 14:45:28

gerek yok zaten su bile çok pahalı içmiyoruzki wc kullanalım sizin olsun wc leriniz

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kadir 2016-08-24 18:32:07

poşete sıçar koltuğun yanına bırakırım, yine de 1 tl daha vermem....

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