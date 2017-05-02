Pegasus Uçağında Tekme Tokat Kavga!

Pegasus Havayolları uçağında yaşanan kavgada iki yolcu arasında başlayan kavgaya diğer yolcular da karışınca uçakta arbede yaşandı. Kabin ekipleri ve diğer yolcular, kavgaya karışan yolcuları güçlükle ayırdı.Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın ön bölümünde bulunan bir yolcu ile koltukta oturan yolcu arasında sözlü münakaşa başladı. Ayaktaki yolcu, bir anda koltukta oturan yolcuya saldırdı ancak diğer yolcular da kavgaya karışınca dayak yemekten kurtulamadı. Olaya karışan yolcular polis tarafından gözaltına alındı.