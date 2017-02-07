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07 Şubat 2017 Salı 07:49

Pediatri Kurumu Ülkede Cinsel Suçlardaki Artışın Dikkat Çekici Boyutlara Ulaştığını Kaydetti

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son yıllarda ülkede görülen cinsel suçlardaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydetti.

Pediatri Kurumu Ülkede Cinsel Suçlardaki Artışın Dikkat Çekici Boyutlara Ulaştığını Kaydetti
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LKıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son yıllarda ülkede görülen cinsel suçlardaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydetti.

Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, özellikle yakın zamanda görülen ve toplumda tepkilere yol açan çocuklara yönelik cinsel suçların, Kurum olarak kendilerini de derinden etkilediğini bildirdi.

Erçal, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğa yönelik ihmal ve istismar durumları çeşitli olmasına rağmen kolaylıkla fark edilebildiğini, cinsel istismar olgularında yürüme ve oturmada zorluk, yırtılmış lekeli veya kanlı iç çamaşırı, genital bölgede ağrı, şişkinlik, kızarıklık, kanama ya da kaşıntı, idrar yaparken ağrı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar görüldüğünü belirtti.

Erçal, bunların yanında yaşına uygun olmayan cinsel oyunlar oynama, cinsellikle ilgili yaşının üzerinde bilgi sahibi olma, depresyon, içe kapanma, akranlarıyla olan ilişkilerinde zorlanma, okul başarısında düşme, fiziksel temastan kaçınma, belli yerlerden ve kişilerden aşırı korkma ve tanıdık bir yetişkinden kaçma, ya da kaçınma davranışları görüldüğünü kaydetti.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların zamanla güven duygusunun zedelendiğinin de görüldüğünü anlatan Erçal, burada en önemli etkenin istismarcının sürekli olarak çocuğa sessiz kalması için tehdit etmesi olduğunu ifade etti.

Erçal, Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu olarak anne babaların, öğretmenlerin, çocukla uğraşan tüm profesyonellerin, çocukların istismarına yönelik gözü açık ve dikkatli olmalarını ve belirtilerden herhangi birini görmeleri halinde mutlaka doktorları ile konuşmalarını tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Ülkede istismara uğramış çocukların adli işlemler sırasında örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayan Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulmasını desteklediklerini de kaydeden Erçal, bu amaç doğrultusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na gerekli desteği verebileceklerini belirtti.

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