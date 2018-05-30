banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103869
ALTIN
186.952
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9348
EURO
5.2167
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son günlerde gündemde yer alan olayların kendilerinde derin üzüntülere yol açtığını belirterek, adli süreci devam eden olay ile ilgili olarak çocukların yanında dikkatli olmaya, olayla ilgili konuşmamaya, konuşulsa bile tüm detaylarını belirtmemeye özen gösterilmesini önerdi.

Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son günlerde gündemde yer alan olayların kendilerinde derin üzüntülere yol açtığını belirterek, adli süreci devam eden olay ile ilgili olarak çocukların yanında dikkatli olmaya, olayla ilgili konuşmamaya, konuşulsa bile tüm detaylarını belirtmemeye özen gösterilmesini önerdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son günlerde gündemde yer alan olayların kendilerinde derin üzüntülere yol açtığını belirterek, adli süreci devam eden olay ile ilgili olarak çocukların yanında dikkatli olmaya, olayla ilgili konuşmamaya, konuşulsa bile tüm detaylarını belirtmemeye özen gösterilmesini önerdi.


Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal, yazılı açıklamasında, Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için çalışan hekimler olarak kendilerinin, her çocuğun başta temel yaşam hakları olmak üzere tüm haklarının geliştirilmesi için uğraşırken üzücü olaylarla karşılaşmanın kendilerini derinden etkilediğini belirtti.


banner277
Erçal, “ancak, olayın kendisi kadar medyada yer alış biçimi, kullanılan fotoğraflar ve sosyal medyada yer alan yorumlar da bizleri üzmektedir. Ailenin yaşadığı travma ortada iken yapılan bu tarz yayınlar ve sosyal medyada yer alan yorumlar nedeniyle sağlıklı gelişen çocuklarımızı da riske atmaktayız. Onların bu görüntülere veya konuşmalara tanık olmaları sağlıklı gelişen çocuklarımızı ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir” dedi.


Ayrıca devletin “Aile Birimi” oluşturarak başta Sosyal Hizmetler Dairesinin güçlendirilmesini ve sağlıklı toplum için sağlıklı aile ilkesinden hareketle gerek boşanma sürecinde olan gerekse yardıma muhtaç ailelere etkin bir destek sistemini sunmasını arzu ettiklerini kaydeden Erçal, “böyle acıların tekrardan yaşanmaması amacıyla başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına özen göstermemiz, gerektiğinde gecikmeden yardım almamız dileği ile… Sevgi dolu çocuklarımız için…” ifadelerini kullandı.  

 

Son Güncelleme: 30.05.2018 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı
Milletvekilleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı
Eroğlu BES’i ziyaret etti…
Eroğlu BES’i ziyaret etti…
Nurel halka açık kokteyl düzenledi
Nurel halka açık kokteyl düzenledi
Yeşil Barış Hareketi’nden sigaraya önlem çağrısı
Yeşil Barış Hareketi’nden sigaraya önlem çağrısı
Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu
Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…
Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…
“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi
“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi
Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”
Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim