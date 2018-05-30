Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son günlerde gündemde yer alan olayların kendilerinde derin üzüntülere yol açtığını belirterek, adli süreci devam eden olay ile ilgili olarak çocukların yanında dikkatli olmaya, olayla ilgili konuşmamaya, konuşulsa bile tüm detaylarını belirtmemeye özen gösterilmesini önerdi.





Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal, yazılı açıklamasında, Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için çalışan hekimler olarak kendilerinin, her çocuğun başta temel yaşam hakları olmak üzere tüm haklarının geliştirilmesi için uğraşırken üzücü olaylarla karşılaşmanın kendilerini derinden etkilediğini belirtti.







Erçal, “ancak, olayın kendisi kadar medyada yer alış biçimi, kullanılan fotoğraflar ve sosyal medyada yer alan yorumlar da bizleri üzmektedir. Ailenin yaşadığı travma ortada iken yapılan bu tarz yayınlar ve sosyal medyada yer alan yorumlar nedeniyle sağlıklı gelişen çocuklarımızı da riske atmaktayız. Onların bu görüntülere veya konuşmalara tanık olmaları sağlıklı gelişen çocuklarımızı ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir” dedi.

Ayrıca devletin “Aile Birimi” oluşturarak başta Sosyal Hizmetler Dairesinin güçlendirilmesini ve sağlıklı toplum için sağlıklı aile ilkesinden hareketle gerek boşanma sürecinde olan gerekse yardıma muhtaç ailelere etkin bir destek sistemini sunmasını arzu ettiklerini kaydeden Erçal, “böyle acıların tekrardan yaşanmaması amacıyla başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına özen göstermemiz, gerektiğinde gecikmeden yardım almamız dileği ile… Sevgi dolu çocuklarımız için…” ifadelerini kullandı.