Pazertesi Günü 8 Saat Elektrik Kesintisi Olacak

LEFKE BÖLGESİNDE PAZARTESİ 8 SAAT KESİNTİ VAR

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Elektrik Kurumu, Yatırım Projeleri kapsamında “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” işlerine başlandığını; pazartesi bölgede 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, hem yeni teknoloji ile donatılmış trafo merkezinin yapımı hem de zaman içerisinde bölgede artış gösteren elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle,

24 Nisan pazartesi günü, 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorları, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgedeki tesis ile su motorları,Lefke Merkez,Çamlıköy,Cengizköy,Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki Tesis ile su motorları, Aydınköy Ağıllar Bölgesi ile Gaziveren Su Tesisleri arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.