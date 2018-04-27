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Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa Orta ve Yüksek Gerilim Şebekelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, pazartesi 01:00-08:00 saatleri arasında, geniş bir bölgede  elektrik kesintisi yapılacak.

Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa Orta ve Yüksek Gerilim Şebekelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, pazartesi 01:00-08:00 saatleri arasında, geniş bir bölgede  elektrik kesintisi yapılacak.

27 Nisan 2018 Cuma 13:18
Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak

 Lefkoşa Orta ve Yüksek Gerilim Şebekelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, pazartesi 01:00-08:00 saatleri arasında, geniş bir bölgede  elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesintinin olacağı bölgeler şöyle;

“Gönyeli, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Gönyeli arası bölge, Kanlıköy, Göçmenköy, Ortaköy, Taşkınköy, Hamitköy, Dumlupınar, Kızılbaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Alayköy Sanayi Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı, Maliye Bakanlığı Bölgesi, K.K.T.C. Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği ve civarı, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarı,  Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi”

Son Güncelleme: 27.04.2018 20:30
Anahtar Kelimeler:
KesintisiElektrikLefkoşa
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