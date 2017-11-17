PAZARDAN İTİBAREN YAĞMUR VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Pazardan itibaren 3 gün yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olacak ve hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek.Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 27 dereceye varan bahar havası yarın da devam edecek ancak Pazar gününden itibaren hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek.Pazar günü yer yer, Pazartesi gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak ve yağışlı hava Salı gününe kadar devam edecek. Rüzgar da zaman zaman kuvvetli esecek.