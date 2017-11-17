Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 13:26

PAZARDAN İTİBAREN YAĞMUR VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Pazardan itibaren 3 gün yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

PAZARDAN İTİBAREN YAĞMUR VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Pazardan itibaren 3 gün yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olacak ve hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 27 dereceye varan bahar havası yarın da devam edecek ancak Pazar gününden itibaren hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek.
Pazar günü yer yer, Pazartesi gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak ve yağışlı hava Salı gününe kadar devam edecek. Rüzgar da zaman zaman kuvvetli esecek. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku