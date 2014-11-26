Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor.

KKTC, 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava genelde bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, İç kesimler ve Sahillerde periyodun ilk iki günü 18 – 20 derece diğer günlerde ise 21–23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.