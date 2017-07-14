PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle Yakın Doğu Kavşağı ile Kıbrıs Gazetesi arasındaki yol, 16 Temmuz’da trafik akışına kapanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle Yakın Doğu Kavşağı ile Kıbrıs Gazetesi arasındaki yol, 16 Temmuz’da trafik akışına kapanacak.

Polis basın bültenine göre, yol; saat 08:00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar kapalı olacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle ayrıca 19 Temmuz saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Gazimağusa’daki Fazıl Polat Paşa Bulvarı da trafik akışına kapatılacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF YOLLAR

Belirtilen tarih ve saatlerde sürücüler için alternatif yol güzergahları ise şöyle olacak:

“Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek. Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni kullanabilecek, Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanabilecek, Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek. Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanan sürücüler ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanabilecek.”