Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iletişim şirketinde satış sorumlusu olarak çalışan Burak Gül isimli kişi, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketteki “kontur yükleme pos cihazlarına”, geçtiğimiz mart ayında, 62 bin 149 TL yerine 21 bin 701 TL’lik kontur yükleyip, geriye kalan parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.Olay, market sahibinin, Lapta Polis Karakolu’na yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Gül’ün birebir iletişimde olduğu ve benzer suçları işleyebileceği 40 adet daha işletme tespit eden polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.Burak Gül, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve hakkında 3 günlük tutukluluk emri alındı. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiği öğrenildi.Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis Memuru Mustafa Güneş, olguları aktardı.Güneş, zanlı Burak Gül’ün “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla para temini” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.Lapta Polis Karakolu’na, 8 Mayıs 2017 tarihinde, market sahibi E. İ.’nin geldiğini belirten Güneş, zanlı Burak Gül’den mart ayında, marketteki 3 adet kontur yükleme cihazı için toplamda 62 bin 149 TL’lik çek karşılığında kontur satın aldığını kendilerine ilettiğini söyledi.Güneş, ancak E. İ.’nin, mayıs ayında bir kontrol yaptığını ve cihazlara toplamda 21 bin 701 TL’lik yükleme yapıldığını tespit ettiğini söyledi. İşletme sahibi E. İ.’nin, 40 bin 447 TL parasını, zimmetine geçirdiği için zanlı Burak Gül’den şikayetçi olduğunu anlatan Güneş, E. İ.’nin karakola 11 adet çek yaprağı fotokopisi getirdiğini ve zanlı Gül’ün Güzelyurt’taki patronuyla temasa geçtiklerini dile getirdi.“Patronunun olaydan haberi yok”Zanlının patronunun, konu çek yapraklarından 4’ü üzerindeki imza ve ciroların kendisine ait olmadığını ve yapraklar üzerine yazılan toplam 23 bin 014 TL’den de haberdar olmadığını söylediğini kaydeden Güneş, zanlı Gül’den alacağı olmadığını ve çeklerin ait olduğu bankayla çalışmadığını da polise bildirdiğini kaydetti.Yaptıkları araştırma sonucu, zanlı Burak Gül’ü mahkeme emriyle tutukladıklarını anlatan Güneş, zanlının üst aramasında yine aynı markete ait olan ve sahtelendiği düşünülen 8 bin 808 TL meblağlı çek yaprağı bulunduğu ve emare olarak alındığını söyledi."Birçok iş yeriyle teması var”Zanlının bir gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Güneş, ancak zanlının birebir temasta olduğu ve benzeri suçları işleyebileceği 40’a yakın işletme olduğuna dikkat çekerek, soruşturmanın geniş çapta devam ettiğini belirtti. Polis Memuru Güneş, bu aşamada zanlı Gül’ün, soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Sunulan şahadeti ve meselenin ciddiyetini göz önünde bulunduran Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla talep edilen tutukluluk süresine onay verdi.