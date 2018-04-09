PATATES ÜRETİCİLERİNİN İTİRAZLARI YARIN MESAİ BİTİMİNE KADAR KABUL EDİLECEK

Genel Tarım Sigortası Fon’una, 2017 Sonbahar Patates Üretim Dönemi’nde beyan edilen sonbahar patates alanlarıyla ilgili itirazların yarın mesai bitimine kadar kabul edileceği bildirildi.



Genel Tarım Sigorta Fonu tarafından yapılan duyuruda, itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip, itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp, gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticilerden yarın mesai bitimine kadar belge ve itiraz kabul edileceği kaydedildi