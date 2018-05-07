Patates alımları başlıyor...

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU PATATES ALIMLARINA BAŞLIYOR

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Çarşamba gününden itibaren Patates Üretim Sözleşmesi yaptığı patates üreticilerinden patates alımlarına başlayacağını duyurdu.



TÜK’den yapılan açıklamaya göre, patates alımları, TÜK’ün Gazimağusa’daki Patates Paketleme şubesinde gerçekleştirilecek.



Açıklamada, Çarşamba gününden itibaren talepte bulunan patates üreticilerine, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Gazimağusa Patates Paketleme Şubesinde “Paketleme Hizmeti” ile “Soğuk Hava Deposu Muhafaza Hizmeti” verilmeye başlanacağı da kaydedildi.



Üretim sözleşmesi olan patates üreticilerinin, Patates Alımları ile Fason Paketleme Hizmeti ve Soğuk Hava Deposu Muhafaza Hizmeti hakkında daha fazla bilgiyi Toprak Ürünleri Kurumu’nun 366 23 96 ve 366 6396 telefonlarından öğrenilebileceği belirtildi.





