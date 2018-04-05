PASKALYA DOLAYISIYLA 50 MAHKÛMA AF

Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından Paskalya dolayısıyla çıkarılan afla 50 mahkûmun serbest kalacağı belirtildi.



Rum eski Başsavcı Yardımcısı Rikkos Erotokritu ile birlikte hükümlü bulunan avukat Panayotis Neokleus, Dromolakşa (Mormenekşe) skandalı davası yüzünden ceza alan Orestis Vasiliyu ve rüşvet yüzünden hükümlü bulunan doktor Yannakis Kiamidis’in de çıkarılacak afla serbest kalma hakkına sahip mahkûmlar listesinde bulunduğunu yazan Alithia, borçları için mahkûm olan 6 kişiye hava değişimi izni verildiğini, yine borçlarından dolayı mahkûm olan bir kişinin de bugün serbest kalmasının beklendiğini bildirdi.



Gazete, 40 kişinin daha bugün başkanlık affıyla serbest kalmasının beklendiğini ekledi.