Paşaköy’de 8 sandıktan 5’i açıldı…

Paşaköy Belediye Başkanlığı için oy kullanılan 8 sandıktan 5’inde oyların sayımı tamamlandı. UBP adayı Habil Tülücü yüzde 34,37 oy oranıyla seçim yarışında önde gidiyor.

YSK’nın sitesine göre, Gazimağusa ilçesindeki Paşaköy Belediyesi’ndeki seçimle ilgili sonuçlar şöyle:

PAŞAKÖY Belediyesi

Toplam Sandık Sayısı: 8

Açılan Sandık Sayısı: 5

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1109

Seçime Katılma Oranı: %40,84

Geçerli Oy Sayısı:1059

Geçersiz Oy Oranı: 50

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Habil Tülücü (UBP) 364 34,37

HP Mehmet Aktaş (HP) 248 23,42

BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 77 7,27

BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 314 29,65

BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 56 5,29