Paşaköy’de 8 sandıktan 5’i açıldı…

Paşaköy Belediye Başkanlığı için oy kullanılan 8 sandıktan 5’inde oyların sayımı tamamlandı. UBP adayı Habil Tülücü yüzde 34,37 oy oranıyla seçim yarışında önde gidiyor.
YSK’nın sitesine göre, Gazimağusa ilçesindeki Paşaköy Belediyesi’ndeki seçimle ilgili sonuçlar şöyle:
PAŞAKÖY Belediyesi
Toplam Sandık Sayısı: 8
Açılan Sandık Sayısı: 5
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1109
Seçime Katılma Oranı: %40,841059
Geçersiz Oy Oranı: 50
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Habil Tülücü (UBP) 364 34,37
HP Mehmet Aktaş (HP) 248 23,42
BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 77 7,27
BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 314 29,65
BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 56 5,29