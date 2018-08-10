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Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor

KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK KOMİTESİ ADANIN HER TARAFINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor

KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK KOMİTESİ ADANIN HER TARAFINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

10 Ağustos 2018 Cuma 09:18
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor
KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK KOMİTESİ ADANIN HER TARAFINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KOMİTENİN KIBRISLI TÜRK EŞ BAŞKANI ALİ TUNCAY, PAŞAKÖY VE GAZİKÖY’DEKİ KİLİSELERİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARININ EYLÜLDE  BAŞLAYACAĞINI BELİRTTİ

Lefkoşa, 10 Ağustos 18 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk eş Başkanı Ali Tuncay, Paşaköy ve Gaziköy’de bulunan kiliselerin bakım ve onarım çalışmalarının Eylül ayında başlayacağını belirtti.
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk eş Başkanı Ali Tuncay, TAK’a yaptığı açıklamada, komitenin adanın her tarafında çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki dönemde Güney’deki Tera ve Koççat camilerinde de çalışmaların başlayacağını söyledi.
Apostolos Andreas Manastırı’nın 2. Etap çalışmalarının da ihaleye çıkma aşamasına geldiğini ifade eden Tuncay, “Geçtiğimiz aylar içerisinde Mağusa’daki çalışmalar tamamlandı, ayrıca Güney’de Baf’ta bulunan Ebubekir camisi minaresi ve Baf’taki Türk hamamı restore edildi” dedi.
(AK/ÖK) 

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