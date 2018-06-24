Paşaköy Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde, Gazimağusa ilçesindeki Paşaköy Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 8 sandıktan 3’ünün sonuçları açıklandı.
YSK’nın sitesindeki sonuçlara göre, bağımsız adaylardan Erdal Özata 284 oy ve yüzde 5.88 ile önde.
Sonuçlar şöyle:
PAŞAKÖY BELEDİYESİ
Toplam Sandık Sayısı: 8
Açılan Sandık Sayısı: 3
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 624
Seçime Katılma Oranı: %20,69592
Geçersiz Oy Oranı: 32
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Habil Tülücü (UBP) 159 3,29
HP Mehmet Aktaş (HP) 89 1,84
BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 44 0,91
BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 284 5,88
BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 16 0,33