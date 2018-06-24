Paşaköy Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde, Gazimağusa ilçesindeki Paşaköy Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 8 sandıktan 3’ünün sonuçları açıklandı.

YSK’nın sitesindeki sonuçlara göre, bağımsız adaylardan Erdal Özata 284 oy ve yüzde 5.88 ile önde.

Sonuçlar şöyle:

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı: 8

Açılan Sandık Sayısı: 3

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 624

Seçime Katılma Oranı: %20,69

Geçerli Oy Sayısı:592

Geçersiz Oy Oranı: 32

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Habil Tülücü (UBP) 159 3,29

HP Mehmet Aktaş (HP) 89 1,84

BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 44 0,91

BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 284 5,88

BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 16 0,33