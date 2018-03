PARTNER ÜLKE KKTC.

Lefkoşa, 9 Ekim 11 (T.A.K): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) standı altında Cebit Eurasia Bilişim Fuarın’a katılan firmalar tanıtım ve işbirliği anlaşmaları yaptı. KTSO açıklamasına göre, 2012 Cebit Eurasia Bilişim Fuarı’nda partner ülke Kuzey Kıbrıs olacak.

Cebit Eurasia Bilişim Fuarı bugün sona eriyor. Sanayi Odası Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, fuara, Akçaba Communications, Gigabyte Ltd., Innovia Technologies, Integrity Institute of Technology Center Ltd. ve Sanayi Odası desteğinde eğitim yazılımları yapan bir ekip katıldı. Ezgin’in açıklamasına göre, dünyanın önemli bilişim fuarlarından Cebit Eurasia’ya katılan firmalar gördükleri ilgi ve yaptıkları iş bağlantılarından oldukça memnun.

Innovia Technologies Direktörü Ali Tözünkan, böylesi bir platformda bulunmanın önemine değinerek, “Fuarda, bu pazarda olabileceğimizi gördük, önemli iş bağlantıları kurduk. Kuzey Kıbrıs ‘Bilişim Adası’ sürekli olarak vurgulandı” dedi.

Gigabyte Ltd Direktörü Lisani Deniz, fuardan beklentilerinin KKTC’de de bir takım bilişim ürün ve hizmetlerinin üretildiğini anlatmak ve firmaların tanıtımına katkı sağlamak olduğuna değinerek, “Cebit’e Sanayi Odası şemsiyesi altında Kuzey Kıbrıs pavyonunda yer aldık. Bununla birlikte, fuardan önce yaptığımız hazırlıklarda ilk gün Türkiye’de faaliyet gösteren Sampaş ile kendi ülkemizdeki data center üzerinden yerel yönetimlere yönelik yazılım hizmetlerinin sunulması ve bunların geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalamamız ve bu protokole gerek Ulaştırma Bakanı Ersan Saner’in eşlik etmesi ve bizleri hem Azerbaycan hem de Nahçıvan bilişim bakanlarının ziyaret etmesi firmamızın Türkiye ve Kıbrıs’a kazandırdığı işbirliği hem de uluslararası bilinirliğini artırmıştır. Bu da uluslararası oyuncular arasında yerimizi aldığımızı gösterir” dedi.

KIBRIS’I TANITAN ANİMASYON KARAKTERİ FUARDA

Eğitim yazılımları ekip lideri Nihat Ekizoğlu ise, fuarda; dünyada ve Türkiye’de eğitim yazılımları alanında faaliyet gösteren firmalarla tanışma ve görüşme fırsatı bulduklarını söyleyerek, “Yapılan yazılımların içerikleriyle ilgili bilgi edindik. Bu alandaki ufkumuzu genişlettik... Kendi üretmiş olduğumuz üç boyutlu eğitim animasyonlarını ve interaktif eğitici yazılımları tanıttık. Özellikle üç boyutlu ‘Zoko Kıbrıs’ı tanıtıyor’ eğitim yazılımız büyük ilgi gördü” dedi.

Integrity Institute of Technology Center Ltd. Direktörü Cüneyt Çerkez de, başta Türkiye olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında çizilen yanlış imajın dışında IT (Information Technology) alanında da yerel ve uluslararası, farklı sektörde ve büyüklükte kuruluşlar için geliştirdikleri “Kurumsal Değer Mühendisliği” projeleri ile gelen ziyaretçileri etkilediklerini ifade etti. Cüneyt Çerkez şöyle konuştu:

“Fuar süresi boyunca uluslararası alanda toplamda 5’in üzerinde yeni projelerin ilk adımları atıldı. Dünya bilişim sektörüne baktığımız zaman en hızlı büyüyen 5’inci sektör olduğunu görüyoruz. 2013 yılı forcestine göre dünya bilişim sektörünün hacminin 3.7 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir... Cebit 2012’de partner ülke konumunda yer almak, bilişim adası vizyonumuzun sonuçlarından biri olacaktır.”

Akçaba Communications Direktörü Faize Akçaba ise, amaçlarından birinin, uluslararası bağlantılarını pekiştirmek olduğunu ifade ederek, “Ürünlerimizi Ürdün, Nijerya ve İran’daki iş ortaklarımızla pazarlama stratejileri geliştirdik. Fuar nedeniyle buraya gelen uluslararası ziyaretçilere hem kendimizi daha yakından tanıttık hem de bir sonraki işbirliği çalışmaları için ülkelerine davet aldık. Ayrıca, Türkiye’nin değişik illerinden özellikle verdiğimiz hizmetler ve fiber optik ürünlerimiz ilgi gördü. Fuar sonrası yapacağımız değerlendirmenin ardından çalışmalarımıza yön vereceğiz” diye konuştu.